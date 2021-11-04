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Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

11:36
  • четверг
  • 04 ноября 2021

История праздника восходит к 1612 году

В России сегодня отмечают День народного единства. Это один из самых молодых государственных праздников. Его учредили в память о событиях 1612 года. Тогда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского объединились люди разных национальностей и сословий. И вместе освободили Москву от польских интервентов.

По всей стране проходят выставки, мастер-классы, викторины. Но из-за пандемии большая их часть запланирована в онлайн-формате.

С праздником всех поздравил и мэр Москвы. Сергей Собянин отметил, что в самые сложные для родной земли времена наш народ объединялся и справлялся с любыми трудностями. Сейчас, подчеркнул мэр, когда мы вместе боремся с коронавирусом, нужно снова действовать сообща и поддерживать друг друга.

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