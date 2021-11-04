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Москвичей предупредили о мошенниках, выдающих себя за коммунальщиков

14:40
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Горожанам следует сохранять бдительность

В праздничные дни в столице могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Аферисты могут предлагать заменить счетчики или проверить газовые плиты. "Москвичам следует сохранять бдительность, не впускать таких визитеров, ни в коем случае не приобретать у них оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации", - отметил Бирюков.

Он рассказал, что выезды специалистов происходят только по заявке граждан и время приезда согласовывается заранее. "Все внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, то сто процентов это мошенники", - приводит АГН "Москва" слова Бирюкова.

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