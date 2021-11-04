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Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15%

12:57
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Город предоставляет финансовую поддержку экспортерам

Объем экспорта высокотехнологичной продукции столицы за год вырос почти на 15%, составив почти 16 миллиардов долларов. Таким образом, каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву.

"А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Правительство города предоставляет финансовую поддержку экспортерам, которые могут получить субсидии и гранты.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, высокий рост демонстрируют оптика, измерительные приборы, а также медицинская техника.

"Экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7% и составил 19,64 млн долларов, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7%", - сообщил он.

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