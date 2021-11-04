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Организаторам квестов "Номер 1408" и "Убийство в закрытой комнате" грозит закрытие на 90 дней

13:06
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Были выявлены нарушения

Квесты "Номер 1408" и "Убийство в закрытой комнате" в Центральном административном округе столицы могут закрыть на 90 дней за оказание услуг в нерабочие дни.

Нарушение выявила проверка специалистов Объединения административно-технических инспекций, проведенная 3 ноября.

"В помещении находились работники и посетители. Кроме того, не было закрыто бронирование на период действия ограничительных мер", - сообщил главный инспектор ОАТИ Антон Романов. Он напомнил, что проведение досуговых и развлекательных мероприятий с 28 октября до 7 ноября запрещено.

Выявленные нарушения предполагают штраф в размере 300 тысяч рублей. Если же причинен вред здоровью, сумма штрафа увеличится почти в три раза, также квестам грозит приостановление работы на 90 суток.

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