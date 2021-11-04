ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объем инвестиций Финляндии в экономику Москвы за год вырос на 150 млн долларов

13:46
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Столица сохраняет свои позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса

Финляндия наращивает объемы инвестиций в экономику Москвы. За год их объем вырос на 150 миллионов долларов, сообщает в четверг Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы.

"Это еще раз подтверждает, что Москва сохраняет свои позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса", - заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиционный потенциал продолжает привлекать иностранных инвесторов. Московские власти развивают инновационную инфраструктуру, а также предлагают налоговые и финансовые преференции, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Отмечается, что в Москве создана комфортная налоговая среда и площадки для ведения бизнеса. "В столице заключено уже более 250 договоров государственно-частного партнерства, объем которых превышает 1,1 триллиона рублей. Все эти проекты позволяют нам решать важные инфраструктурные задачи огромной агломерации", - пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Панорама Москвы
Панорама Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.