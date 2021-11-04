Объем инвестиций Финляндии в экономику Москвы за год вырос на 150 млн долларов

Столица сохраняет свои позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса

Финляндия наращивает объемы инвестиций в экономику Москвы. За год их объем вырос на 150 миллионов долларов, сообщает в четверг Департамент инвестиционной и промышленной политики столицы.

"Это еще раз подтверждает, что Москва сохраняет свои позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса", - заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиционный потенциал продолжает привлекать иностранных инвесторов. Московские власти развивают инновационную инфраструктуру, а также предлагают налоговые и финансовые преференции, сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Отмечается, что в Москве создана комфортная налоговая среда и площадки для ведения бизнеса. "В столице заключено уже более 250 договоров государственно-частного партнерства, объем которых превышает 1,1 триллиона рублей. Все эти проекты позволяют нам решать важные инфраструктурные задачи огромной агломерации", - пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

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