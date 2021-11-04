Собянин вдвое увеличил выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19

Выплаты в 10 тысяч рублей будут дополнительным материальным стимулом

Выплаты донорам плазмы с антителами к коронавирусной инфекцией в Москве увеличатся вдвое – с пяти до десяти тысяч рублей. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения филиала ГКБ № 1 имени Пирогова, где находится пункт заготовки плазмы с антителами к ковиду.

"Понятно, что те, кто приходит сюда, приходят добровольно для того, чтобы помочь тем, кто оказался в беде - кто тяжело заболел COVID-19. Но тем не менее, мы оказываем материальную поддержку донорам", - отметил Собянин.

По словам мэра, выплаты в 10 тысяч рублей будут "дополнительным материальным стимулом в такой большой благородной работе, которую делают наши доноры".

"Мы сегодня открыли крупнейший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы", - сказал Собянин.

Мэр также поблагодарил медиков за их работу в этот трудный период, сообщает АГН "Москва".

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