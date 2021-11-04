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Назначен новый министр обороны Украины

15:34
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Им стал Алексей Резников

Верховная рада Украины по предложению президента проголосовала за назначение экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны.

Как сообщает РИА Новости, его кандидатуру поддержали 273 парламентария. Резников ранее был представителем Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам контактной группы по Донбассу.

Перестановки в правительстве на днях анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. 2 ноября Рада получила заявление об отставке от министра обороны Андрея Тарана. Парламент также утвердил отставку Олега Уруского с должности вице-премьера.

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