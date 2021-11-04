Почти 10 тыс. нарушений масочного режима на транспорте выявлено в Москве с 28 октября

Фиксируются в том числе случаи, когда маска надета неправильно

Контроль за соблюдением масочного режима в столичном транспорте ведется в усиленном режиме из-за роста числа инфицированных COVID-19. Только в первые нерабочие дни контролеры ГКУ "Организатор перевозок" выявили порядка 10 тысяч нарушений.

"Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки", - сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

Он также отметил, что контролеры фиксируют моменты, когда маска надета неправильно - не закрыты органы дыхания.

Напомним, в октябре в транспорте Москвы были выявлены 50 тысяч нарушителей масочного режима.

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