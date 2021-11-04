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Киев пристыдили за признание Максима Галкина угрозой безопасности

16:00
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Артист пополнил перечень, в котором находятся 259 человек

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению спецслужб приняло решение внести в российского артиста Максима Галкина в список лиц, которые "угрожают национальной безопасности". Всего в этом списке находится уже 259 человек.

Данное решение Киева прокомментировал сенатор Алексей Пушков. "Что же это за государство такое, которому даже пародии угрожают?" — приводят его слова РИА Новости.

В мае этого года в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины были внесены еще семеро россиян. Среди них множество известных артистов.

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