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В Дании задержали российское судно

16:12
  • четверг
  • 04 ноября 2021

Копии судебных решений переданы в МИД России

Датские власти задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе". Об этом 4 ноября сообщило посольство России в  Дании.

По данным посольства, были изъяты судовые документы. "Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС "Академик Иоффе", - говорится в сообщении.

Судно используется Институтом океанологии им. П. П. Ширшова в научных целях. "Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании", - добавили в российском посольстве.

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Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе"
Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе"
Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе"
Российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе"
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