Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе

Монумент был открыт весной

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Севастополь. Глава государства возложил цветы к памятнику, посвященному окончанию Гражданской войны.

Монумент, расположенный на побережье Карантинной бухты, был открыт в Севастополе в апреле. В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, сообщает ТАСС.

У Владимира Путина в Севастополе помимо мероприятий, приуроченных к праздничной дате, запланирована встреча Михаилом Развожаевым. Также ожидается, что президент пообщается по видеосвязи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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