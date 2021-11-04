Собянин открыл крупнейший в стране пункт заготовки плазмы для лечения COVID-19

Собянин увеличил выплаты донорам плазмы для лечения коронавируса

Выплаты донорам плазмы с антителами к коронавирусной инфекцией в Москве увеличатся вдвое. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения филиала ГКБ № 1 имени Пирогова.

Аппарат забирает только плазму. К донорству Анна готовилась заранее - соблюдала специальную диету. В удобных креслах 40 минут пролетают незаметно - в здании филиала больницы имени Пирогова на Шаболовке открылся крупнейший в России пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19. Одновременно здесь могут сдавать кровь полсотни доноров.

"Ежемесячно данный центр может заготавливать более пяти тонн плазмы, что позволит нам разгрузить остальные организации, которые заготавливают компоненты крови", - рассказала главный врач Центра крови им. О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.

В прошлом году Москва стала первым регионом, в котором начали применять донорскую плазму с антителами к коронавирусу для лечения пациентов. Теперь это один из утвержденных методов в комплексной терапии.

"Эта плазма спасает тысячи людей, потому что после введения этой плазмы количество людей, которых переводят в реанимацию, уменьшается вдвое. И это большое подспорье для лечения больных ковидом. Мы сегодня открыли крупнейший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 тонн плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей", - рассказал Собянин.

По решению мэра Москвы с 1 ноября вознаграждение доноров плазмы увеличится вдвое - с пяти до 10 тысяч рублей. Чтобы поделиться антителами, нужно позвонить по телефону "горячей линии" и зарегистрировать свои данные.

Для доноров плазмы условия стандартные - возраст от 18 до 55 лет, вес больше 50 килограммов. А после прививки или болезни должно пройти не меньше месяца. Донорскую плазму в Москве заготавливают, помимо нового центра, в шести стационарных пунктах - в том числе, на базе Института имени Склифосовского. Число доноров выросло, когда стали принимать плазму тех, кто вакцинировался.

"Нашими донорами являются сейчас легко переболевшие, чаще амбулаторные. Мы не пользуемся сейчас услугами тех доноров, которые тяжело переболели, как это было в самую первую волну. Нам достаточно тех, кто легко переболел, или кто вакцинирован. Количество антител у вакцинированных в разы больше, и набрать необходимый пул доноров гораздо легче", - сообщил заведующий отделением трансфузиологии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Александр Костин.

После сдачи плазму разделяют на два контейнера, маркируют и замораживают. Каждый из них может спасти жизнь.

Наталья Тарасова, Андрей Булычев, Михаил Жучков, Валерия Дзгоева, Станислав Курсов, "ТВ Центр".

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