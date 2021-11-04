Путин: Крым и Севастополь – навсегда с Россией

Президент отметил, что такова свободная и непреклонная воля всего российского народа

Наша страна вновь обрела историческое единство, заявил в четверг президент России Владимир Путин после возложения цветов к мемориальному комплексу в Севастополе.

"Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", - приводит слова Путина ТАСС.

Глава государства прибыл в Севастополь в четверг. Владимир Путин возложил цветы к памятнику, посвященному окончанию Гражданской войны. Монумент расположен на побережье Карантинной бухты.

4 ноября также ожидается разговор Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он пройдет по видеосвязи.

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