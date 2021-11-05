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Названы все полуфиналисты Кубка Билли Джин Кинг

00:53
  • пятница
  • 05 ноября 2021

В пятницу за выход на следующий этап будут бороться США и Россия, показавшая лучшие результаты

Швейцария впервые с 2017 года пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals). Об этом стало известно по итогам третьего матча в группе D.

Сборная России досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
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Встреча сборных Чехии и Швейцарии началась с победы чешской команды, которую принесла Маркета Вондроушова. Она в двух сетах разбила Викторию Голубич (6:4, 6:2). Позже вечером чешская теннисистка Барбора Крейчикова проиграла в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 7:6 (7:2), 6:4. В решающем парном матче Катерина Синякова и Люси Храдечка не смогли одолеть швейцарок Джил Тайхман и Белинду Бенчич. Итоги встречи двух сборных — 2:1 — в пользу Швейцарии, передает корреспондент "ТВ Центра".

Согласно правилам турнира, на групповом этапе четыре группы, в каждой из которых три страны, соревнуются по круговой системе и проводят три матча, в том числе один парный.

Ранее сегодня также стал известен победитель группы B. Австралия одолела Бельгию и Белоруссию. Сборная теннисисток одержала победу в четырех матчах из шести — это лучший показатель в группе.

Таким образом, в четверг стали известны все полуфиналисты. Уже в пятницу за выход в финал турнира Россия поборется с США, а Швейцария — с Австралией. Сборная Швейцарии единственная из четверки никогда ранее не становилась чемпионом Кубка Билли Джин Кинг (прошлое название турнира — Кубок Федерации, Federation Cup).

Российские теннисистки на этой неделе с успехом выступили в своей группе, выиграв 5 матчей из 6 возможных (лучший результат среди всех 12 команд). Подробнее об их пути на турнире читайте в материале по ссылке.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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