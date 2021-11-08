Новый взгляд на Врубеля: Третьяковка предлагает пересмотреть истоки искусства XX века

В Москве открылась монументальная выставка художника

В здании ГТГ на Крымском Валу показали крупнейшее собрание Михаила Врубеля. На выставке представлена живопись, скульптура, графика и декор — сотни работ мастера из нескольких музеев и частных коллекций заняли три яруса и несколько залов. Впервые посетители смогут увидеть всех трех "Демонов" художника — "Сидящего", "Летящего" и "Поверженного" — в одном месте. Открытием для публики станут рисунки художника, созданные им во время пребывания в лечебницах.

Не только живопись

Третьяковская галерея рассматривает Михаила Врубеля как синтетического художника, поэтому на выставке в Москве было решено показать графику, скульптуру, майолику и эскизы для театральных постановок.

"Это не могла быть выставка живописи Врубеля. Как синтетический художник он прибегал к разным форматам и видам искусства, когда ему это было нужно, чтобы выразить важные для него идеи и концепции", — объяснила гендиректор ГТГ Зельфира Трегулова в беседе с "ТВ Центром".

Хронологически Врубель был исключен из русского искусства XX века, и музей поставил задачу показать связь мастера со следующим поколением художников, отмечает искусствовед.

"Мы решили показать Врубеля без оглядки на существующие точки зрения, порой предвзятые, показать в нем то, что предвосхищает XX век. Проходя по этой выставке, ты начинаешь понимать, что в русском искусстве XX век начался именно с этого художника, начался не 1900-м году, а в 1890-м, с картины "Демон сидящий", — сказала Трегулова.

Тайны Врубеля

Выставку Михаила Врубеля в Москве открывает картина "Царевна-Лебедь". Знаменитая, знакомая с детства и самая загадочная работа призвана настроить зрителя на восприятие жизни и творчества художника.

"Мы привыкли воспринимать эту картину как портрет Надежды Забелы-Врубель (певица, жена художника — прим. ред.) в костюме персонажа, Царевны-Лебедь, но это не совсем так. Работа создана задолго до того, как Римский-Корсаков закончил оперу "Сказка о царе Салтане". В апреле "Царевна-Лебедь" была продана Морозову, а премьера сказки прошла только поздней осенью", — рассказала Ирина Шуманова, куратор выставки, заведующая отделом графики XVIII — начала XX века в Третьяковской галерее.

Шуманова обращает внимание публики на то, что современники Врубеля по-другому воспринимали работу "Царевна-Лебедь".

"Оно нам кажется эталоном красоты, идеалом серебряного века. А Римский-Корсаков воспринимал ее как зловещую апокалиптическую птицу. Современники видели тревожные блики заката. Картина — не такая простая, как может показаться сейчас нам", — убеждена она.

Куратор также рассказала тайну картины "Демон поверженный". Последняя часть трилогии разделила жизнь Врубеля на две части. Измученный работой над этим произведением, он переписывал ее три месяца.

"Это произведение создавалось в небольшой комнате, в длину как картина. При этом работа была освещена направленным на неё лучом света лампы. Всё великолепие золота, мириады оттенков при другом освещении, уже на выставке, пропали. Поэтому Врубелю пришлось переписывать "Демона", — поделилась Шуманова.

Советы от куратора

Сокуратор выставки, старший научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа Аркадий Ипполитов объясняет, что показ трех "Демонов" Врубеля в одном месте — уже огромная новость и невероятная возможность для публики.

"На выставке можно увидеть много вещей из частных коллекций, а рисунки, созданные Врубелем в лечебнице, никогда не выставлялись. Главная новизна и идея выставки — показать Врубеля не как художника модерна, а как художника модернизма. И показать его теснейшую связь с искусством XX века", — сказал Ипполитов.

Он подчеркивает, что многие работы Врубеля лучше увидеть собственными глазами.

"Здесь свет хорошо работает. Это говорят хранители, даже из других музеев. В первую очередь, вживую стоит посмотреть "Демона поверженного". Над светом работали так, чтобы загорелись золотые краски. Панно "Утро", которое освещено особо — тут тоже много всего проявилось. И привезенный из музея Врубеля в Омске плафон, с которым сделан целый кунштюк, фокус с зеркалом на потоке", — перечислил историк искусства.

Куратор рассказал, что выставку выстроили вокруг главной темы — "Демонов". Их нужно было показать вместе, но не в одной плоскости.

"Выстроенное пространство получилось многоугольным. Сам Сергей Чобан (архитектор, дизайнер выставки — прим. ред.) говорит о том, что он старался сделать так, чтобы в первую очередь был виден Врубель, и ничего не мешало. Ему это удалось", — заключил Ипполитов.

Выставка работ Михаила Врубеля в корпусе ГТГ на Крымском Валу продлится до марта 2022 года. На входе необходимо предъявить QR-код и паспорт.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram