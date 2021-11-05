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Суд в США отпустил под залог арестованного по делу Трампа россиянина

11:49
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Его обвиняют в даче ложных показаний

Суд в США освободил под залог в 100 тысяч долларов россиянина Игоря Данченко. Его обвиняют в даче ложных показаний сотрудникам ФБР.

По версии следствия, в 2016 году перед выборами президента США профессиональный аналитик Данченко помогал составлять пресловутое досье, которое якобы говорит о сговоре Дональда Трампа с Россией.

Компромат на бывшего президента США собирал бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Как позже выяснилось, он получал финансирование от Национального комитета Демократической партии. Изучив досье на Трампа, ФБР и Минюст США сообщили Конгрессу, что не могут подтвердить подлинность материалов.

Как отмечает сторона обвинения, с 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР по этому делу. По каждому эпизоду аналитику грозит до 5 лет тюрьмы.

Подробности дела Данченко — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Екатерины Выскребенцевой (см. видео).

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