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На Украине прекратили работу большинство энергоблоков ТЭС

10:21
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Причина - нехватка топлива

На Украине из-за дефицита угля перестали работать большинство энергоблоков ТЭС. Как сообщили в Верховной Раде, из 88 сейчас функционируют только 37.

Остановилась, в том числе, государственная Трипольская тепловая электростанция, самая мощная в Киевской области. Могут начаться веерные отключения света.

Чтобы избежать блэкаута, Киеву пришлось экстренно просить помощи у Белоруссии и Словакии. Пока аварийные поставки энергии составили как минимум три с половиной тысячи мегаватт.

Но заканчиваются не только запасы угля. Не хватает в украинских хранилищах и газа. В таких условиях отопительный сезон в стране практически сорван. В нескольких регионах уже действует режим ЧС.

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