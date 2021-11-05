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Сергунина: Прием заявок на гранты для создателей авторской анимации стартует в Москве 8 ноября

10:32
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Размер выплат - до 3 миллионов рублей

В столице с 8 ноября начнется прием заявок на гранты для создателей авторской анимации. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Претендовать на выплаты смогут компании - авторы некоммерческих анимационных произведений, получившие награды на профильных конкурсах и фестивалях. Прием заявок продлится до 10 декабря включительно.

"Размер выплаты - от 500 тыс. до 3 млн руб. Всего на эти цели выделено более 10 млн руб.", - сказала Сергунина.

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