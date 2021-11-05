Песков ответил на жалобу Лукашенко по поводу посещения Крыма

Белорусского президента давно ждут на полуострове

Александр Лукашенко давно имеет приглашение посетить Крым. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на жалобы белорусского президента на то, что его не пригласили на полуостров.

"У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее", - сказал Песков.

Накануне во время переговоров с Владимиром Путиным по видеосвязи Александр Лукашенко пожаловался на то, что президент России не пригласил его с собой в Крым на торжества по случаю Дня народного единства.

В ответ российский лидер заявил, что всегда рад видеть Лукашенко в Крыму.

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