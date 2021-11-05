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Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

11:12
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Количество госпитализаций снижается

Ситуация с коронавирусом в Москве "более-менее" стабилизировалась. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что полный эффект от нерабочих дней в столице будет ощутим в конце следующей недели.

"Полный эффект мы поймем, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается. Но по динамике заболевания и госпитализаций мы видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась: сегодня выявляемость колеблется где-то в районе 6 тысяч ежесуточно, доходило до 8 тысяч", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что количество ежедневных госпитализаций больных коронавирусом в Москве снизилось до 1,5 тысяч человек. В предыдущую неделю этот показатель составлял 1,6 -1,7 тысячи.

Кроме того, Собянин рассказал, что оба компонента вакцины против коронавируса получили около 4,5 млн москвичей. Такую динамику мэр назвал неплохой.

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