Коронавирусом в России заболели еще 40735 человек

Умерли 1192 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 40735 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1192 человека, выздоровели 28605 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 6407. В Московской области за сутки заболели 2835 человек, в Санкт-Петербурге - 3363.

За весь период пандемии в стране выявлено 8714595 случаев инфекции. Умерли 244447 пациентов. Выздоровел 7505971 человек.

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