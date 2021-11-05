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Сборная России впервые с 2015 года вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг

19:44
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Теннисистки поборются за трофей в пятый раз

Российские теннисистки пробились в финал Кубка Билли Джин Кинг. Об этом стало известно в пятницу по итогам третьего матча между командами США и Федерации тенниса России (ФТР).

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В первом матче российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу против американки Слоан Стивенс (счет по личным встречам теперь 3:0). Спортсменки провели три сета — 1:6, 6:4, 6:3.

"Я была рада, взволнована выйти на корт против Стивенс и не переживала перед матчем. Возможно, это сыграло мне на руку. Я знала, что матч будет непростым, поэтому моей задачей было найти ключ к игре против американки", — рассказала Самсонова журналистам.

 

Следом на корт вышли Анастасия Павлюченкова и Даниэль Коллинз. Затяжной и сложный для обеих спортсменок матч завершился со счетом 6:7 (9:11), 7:6 (7:2), 6:2 в пользу американки. Счет по личным встречам — 2:0.

"Во время матча я перестала понимать Игоря (Андреева, капитана команды — прим. ред.), и на каком он говорит языке. Сейчас уже ноги не ходят", — описала свои ощущения Павлюченкова на пресс-конференции после игры. По оценке теннисистки, она сделала всё возможное для победы в матче с Коллинз, однако ей, возможно, не хватило "свежести" под конец сезона.

Видео: смотрите пресс-конференцию Анастасии Павлюченковой

После перерыва на центральном корте прошел парный матч: Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова сразились с Шелби Роджерс и Коко Вандевеге. В решающем матче победила сборная России (6:3, 6:3), передает корреспондент "ТВ Центра".

Команда ФТР (RTF, Russian Tennis Federation), которой до конца 2022 года запрещено использовать флаг и гимн России на крупных международных соревнованиях, с успехом выступает в Праге. Российские теннисистки показали лучший результат на групповом этапе, разгромив Канаду и действующего чемпиона Кубка — Францию.

Финал Кубка Билли Джин Кинг пройдет утром в субботу на арене O2 в Праге. Сборная России поборется за трофей в пятый раз. Ранее россиянки становились чемпионками турнира четыре раза — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах. Сборная США становились чемпионом турнира 18 раз.

Соперниц теннисисток по финалу назовут позднее вечером после матчей между Австралией и Швейцарией. Последняя команда накануне показала уверенный результат в группе, выиграв пять матчей из шести возможных.

Состав сборной России:

  • Анастасия Павлюченкова (12-я в рейтинге WTA);
  • Дарья Касаткина (28);
  • Вероника Кудерметова;
  • Екатерина Александрова;
  • Людмила Самсонова;
  • капитан Игорь Андреев.

Кубок Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals) — чемпионат мира по теннису среди женских команд, который организует Международная федерация тенниса (ITF). Ранее турнир носил другое название — Кубок Федерации (Federation Cup).

Победительницы соревнований получат столько же призовых денег, сколько и чемпионы Кубка Дэвиса (Davis Cup) — аналогичного мужского чемпионата. Гендерный разрыв в выплатах организаторы отменили только в этом году после переименования Кубка в честь знаменитой американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Общий призовой фонд Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году составляет 12 миллионов долларов. Деньги получат как сами спортсменки, так и федерации тенниса. 

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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