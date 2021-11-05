Мусорные пакеты и "Ока": странные требования из райдеров российских звезд

Некоторые требования удивляют

Для чего Светлане Лободе в гримёрке нужны 10 пар носков разного цвета, а Егору Криду – чёрные презервативы? Что делает Валерий Леонтьев с мусорными пакетами, которые требует от организаторов своих концертов? И с какой хитрой целью Лолита Милявская однажды заказала, чтобы её встретили на машине марки "Ока"? Подробнее - в нашем тексте.

У Филиппа Киркорова, наверное, самый большой райдер - под стать самому певцу. В основном там прописаны технические условия выступления: нюансы по поводу звука, света и тому подобное. Всё остальное на удивление просто: обычный президентский люкс в гостинице, обычный лимузин при встрече.

"Ну это нормально, человек живёт, существует и работает в тех условиях, которые ему приличны, привычны, приличны и привычны. Поэтому это хорошо, когда у человека есть какие-то вещи, которые ему необходимы", - говорит актер Павел Прилучный.

А необходимо Киркорову также в гримёрке зеркало в полный рост, что наверняка добавляет проблем организаторам, ведь рост у Филиппа Бедросовича 2 метра 5 сантиметров.

"У каждого свои большие достоинства есть, во всех отношениях, и внешние, и внутренние. Я один из тех, кто себя считает таким", - шутит сам Киркоров.

Но это всё цветочки и совсем не странности, а вот один пункт в райдере певца действительно необычный. Киркоров требует предварительный показ на местном телевидении его видеоклипов и документального фильма "Филипп Киркоров. Один год из жизни: любовь и сцена".

"Я думаю, что это относится к части рекламной кампании, которая проводится накануне концерта, для того чтобы аудитория, которая придёт на того исполнителя, который заявлен в афише, более широко имела представление о нём: какие у него песни, как он выглядит", - рассуждает певец Кай Метов.

Но многие считают, что стыдно королю поп-музыки, как сам себя Киркоров именует, напоминать о себе таким образом, ведь поклонники и так должны знать песни артиста. А уж тем более как он выглядит.

"Это исключительно тщеславие Филиппа Киркорова, которое записано в его райдер, и я думаю, над этим пунктом организаторы концертов ржут будь здоров", -говорит светский репортер Павел Мавриди.

С другой стороны, если Филиппу это приятно, почему бы и не порадовать человека.

А вот у бывшей жены Киркорова Аллы Пугачёвой совсем другие пункты в райдере. Все знают, что передвигается певица по железной дороге в личном вагоне, и вот однажды она потребовала, чтобы по приезде на вокзал её встречал лимузин. Причём заехать автомобиль должен был прямо на перрон!

"Алла Борисовна может себе позволить такое. Да я думаю, это ничего такого, просто машина, и всё", - говорит певец Дмитрий Сорокин.

Но эта "просто машина" многих разозлила. В Сети на певицу обрушился шквал критики. "Зазвездилась" - это было самое лицеприятное, что говорили о Пугачёвой люди. Впрочем, у неё нашлось немало защитников.

"Пугачёва в том статусе, когда она может попросить себе ракету на перрон, и ей подадут эту ракету, чтобы прямиком на стадион её отправить вместе с её офигенной причёской и Максимом Галкиным", - рассуждает Мавриди.

А самые преданные поклонники просто напомнили недоброжелателям о возрасте певицы. И выдвинули вполне адекватную версию такого поведения Примадонны.

"У Аллы Борисовны Пугачёвой больные ножки, и они больны у неё уже очень давно, у неё диабет второго типа, это вообще не секрет. Я извиняюсь за этот цинизм, с которым я это всё произношу, кому-то это может не понравиться, но в данном случае и есть это объяснение вот этому всему - ей тупо тяжело идти", - говорит шоумен Рустам Солнцев.

Ещё одна звезда из разряда "олдскул" - Валерий Леонтьев. Ему поклонники тоже наверняка бы простили вычурные требования в райдере.

"Ну что тут говорить, пример для подражания, так сказать. Он в своём возрасте, как мальчик, скачет, танцует, раздевается, в майках и прочее. Ну и прекрасно, потому что он Валерий Леонтьев, мы его другим себе не представляем", - говорит певица Наталья Гулькина.

А вот сам певец не представляет свои гастроли без чёрных мешков для мусора. Угадайте, для чего они нужны. А вот и не угадали. Нет, певец столько не мусорит, просто пакетами организаторы обклеивают окна в его гримёрке.

"Чтобы поклонницы не лезли по деревьям, по липам, тополям, и в окна не смотрели на этот сексуальный образ, вдруг не увидели бы его, условно говоря, обнажённым. А он там - раз - мелькнул, они такие: "Вау! Ой...", - рассуждает Рустам Солнцев.

Но вряд ли поклонницы певца, большинство из которых пенсионного возраста, способны на такие физкультурные подвиги. Всё, конечно, проще: заклеивать окна чёрными пакетами требуется, чтобы в гримёрку не проник ни один солнечный лучик. После долгих перелётов и смены часовых поясов Леонтьеву нужно хорошо выспаться.

"Каждый сходит с ума по-своему, что я могу сказать. У меня есть один барабанщик, он закрывает все занавески, надевает ещё на глаза такие, знаете, в самолётах дают для хорошего сна, слиперы или как они называются, беруши в уши - "ничего не слышу, никого не вижу". Я, например, человек света, мне нужен везде свет, я при свете буду спать", - рассказывает певица Светлана Разина.

Но бог с ним, со светом, почему именно мусорные пакеты, а не просто плотные шторы?

"Опять же, я не знаю о свойствах мусорных пакетов, может быть, они обладают какими-то специальными шумоподавляющими, светоподавляющими свойствами, поэтому... Может быть, это какое-то ноу-хау, о котором я просто не в курсе", - рассуждает певица Елена Максимова.

Но организаторы говорят, дело не в свойствах пакетов, просто порой гримёрки не оборудованы карнизами для штор, и проще заклеить окна, чем устраивать там ремонт. Ну а кто-то по этому поводу шутит: уж не вампир ли Валерий Яковлевич? Боится солнечного света, и время над ним практически не властно.

Есть странности и в райдере Лолиты Милявской. Во-первых, она просит водяную пушку для своих выступлений - наверное, чтобы охладиться на сцене.

"Вот вы были хоть раз на концерте Лолиты Милявской? Это же шейпинг 1985 года просто. Она, извини меня, на шпагат ложится, и она ползает, плавает, ползает по полу, прыгает, садится на шпагат, прыгает к зрителям, поднимается, задирает платье", - говорит Павел Мавриди.

Во-вторых, певица требует наличия в гримёрной и гостиничном номере венских стульев. Конечно, не буквально привезённых из Австрии, а определённого стиля - с гнутыми спинками.

"Лолиту Милявскую я хорошо знаю, она весёлый человек, куражный, так что... Единственное, что она просит, - чтобы всегда были венские стулья, чтобы подчеркнуть изящный изгиб своей поясницы", - рассказывает психолог Александр Теслер.

Но самым странным пунктом певицы оказалось требование подать ей по приезде машину марки "Ока".

"Но я думаю, что Лолита Милявская - очень позитивный человек, она постоянно искромётна, постоянно шутит. У неё во всех её телодвижениях всегда присутствует элемент какой-то иронии, элемент юмора", - предполагает Кай Метов.

На самом деле это был далеко не стёб певицы, просто Лолита проверяла, насколько внимательно организаторы читают её райдер.

"На самом деле это действительно существующий способ. Любой какой-то странный пункт райдера, который уточняется организаторами, - это стопроцентное подтверждение того, что действительно организаторы читают внимательно райдер", - рассуждает певица Елена Максимова.

Такая практика, оказывается, существует давно, а то пишешь-пишешь райдер, стараешься, а вдруг организаторы только его половину прочитывают. В случае с Лолитой промоутеры оказались внимательными. Певице перезвонили и уточнили: ей точно нужна именно "Ока"? Довольная певица объяснила, что это была проверка, и попросила, как обычно, "Мерседес".

Голливудские звёзды, конечно, дают фору нашим звёздам по странностям в райдерах. Например, знаменитый певец Робби Уильямс требует, чтобы в его гримёрке обязательно были: дерево бонсай, фотография Далай-ламы и живая обезьянка.

"Очень странный набор требований в райдере. Может быть, это необходимо для Робби Уильямса, для того чтобы концерт состоялся на серьёзном уровне. У него в любом случае, мне кажется, концерт пройдёт на хорошем уровне", - говорит Кай Метов.

Дело в том, что певец давно исповедует буддизм, так что наличие бонсай и Далай-ламы понять можно. А что касается обезьянки... Может, она расслабляет Уильямса, как некоторых, например, мурлыканье кота? Или, наоборот, заводит, настраивает на нужный лад.

"Робби Уильямс - это артист очень яркий, харизматичный, у него масса энергетики, абсолютно вообще разрывающей всё вокруг. И он может себе хоть змею подселить в номер, и для меня это будет абсолютно нормально. И будет нормально ассоциироваться с его характером, с его харизмой, с его психотипом", - рассуждает певица Елена Максимова.

Чего только не вычитаешь в райдере звёзд!

"У Мэрайи Кэри, я знаю, отличный райдер. M&M любит. А там, чтобы M&M у неё были, должны быть все по разным цветам расставлены в стаканчике", - рассказывает певец Брендон Стоун.

Но и наши артисты могут выпендриваться не хуже, например, Светлана Лобода. Говорят, она требует предоставить ей три новых чайника, 10 пар носков разных цветов, а температура воздуха в гримёрке, на сцене и в зале должна быть плюс 24 градуса Цельсия.

"Меня поражают иногда райдеры: вода, алкоголь, семь карликов. Почему-то семь. Наверное, этот артист считает себя Белоснежкой или ещё что-то. Но вот когда такие райдеры я читаю, это, конечно, фантастика", - удивляется певец Александр Ревва.

Но давайте по порядку, вдруг всему есть разумное объяснение.

Итак, температура.

"При высокой температуре грим течёт. И ты будешь гримироваться бесконечно, а тебе будет жарко, и грим просто потечёт и испортится", - полагает певица Елена Максимова.

Теперь чайники. В принципе, тоже можно понять. Ну брезгует Лобода пить после какого-нибудь там Васи. Но носки? 10 пар разных цветов - вот загадка так загадка.

"Если она так мало зарабатывает, что ей на носки не хватает... Ну это же позор - просить носки, трусы ещё попроси себе. Но это следующий пункт. Там никто, в райдере, трусы себе не просит розовые? Было бы смешно", - иронизирует певица Светлана Разина.

"Давайте признаем честно, Светлана Лобода уже давно возомнила себя русской Мадонной, коей вообще никак не является, и мне кажется, её райдер составлялся исключительно так: "А давай сядем и придумаем что-то такое, чтобы мы были суперзвёздами". - "А давай". И накидали список непонятно чего, список продукции из универмага-сельпо", - говорит светский репортер Павел Мавриди.

Вот и промоутеры подтверждают: обычно чем вычурнее райдер, тем больше понтов у звезды, чаще всего необоснованных.

"Вспоминается, когда, допустим, артист не хотел ехать на вторую площадку ни на чём - ни на поездах, ни на самолётах, ни на машинах. Когда его спросили на чём, он сказал: "Яхту хочу". Один артист заказал на большом мероприятии себе в номер 70 блюд. Вот это попробовал, вот это, а потом: челядь, кушайте. И сказал: "Я в номере жить не буду, здесь искусственные ковры". Видите, а ему нужна натуральная шерсть", - вспоминает продюсер Борис Карпов.

Райдер Егора Крида таков, что даже не знаешь, смеяться тут или плакать. Так, 27-летний артист на гастролях готов ездить на автомобилях только самого свежего года выпуска. И главное, чтобы никаких женщин за рулём.

"Возможно, у Егора был какой-то тяжёлый опыт с женщиной-водителем, он красивый парень, возможно, к нему приставали", - иронизирует актера Павел Прилучный.

Но если певец так боится приставаний женщин, тогда зачем ему следующий пункт в райдере, а именно - наличие презервативов?

"Это о чём? При чём здесь концерт и презервативы? Какая связь искусства и его сортира, извините, его спальных утех, какая связь?", - недоумевает певица Светлана Разина.

Но и это ещё не всё. Контрацептивы, которые требует Егор Крид, должны быть обязательно чёрного цвета.

"Чёрные презервативы, которые визуально своим цветом увеличивают. Увеличивают, дальше я не буду, потому что это уже будет звучать пошло, они просто увеличивают, понимаете, визуально", - говорит Рустам Солнцев.

Конечно, возможно, что Егор просто таким образом развлекается, шутит. Но страдает-то от его странных хотелок зритель.

"Чем больше райдер, больше всяких прибамбасов, соответственно, стоимость концерта увеличивается и стоимость билетов отсюда увеличивается. А потом говорят: "Почему такие дорогие билеты?" – объясняет продюсер Борис Карпов.

Единственное, что не удивляет в райдере молодого певца, так это наличие нескольких баллончиков лака для волос, обязательно сильной фиксации. Хотя говорят, настоящий мужчина должен, по идее, не сильно отличаться от обезьяны, и лак для волос тут явно лишний.

"Когда читаешь в райдере Егора Крида такой пункт, как лак для волос, начинаешь ещё больше переживать за наш, российский шоу-бизнес, потому что, кроме Валерия Меладзе, всё, нет мужиков. Лак для волос и лак для ногтей - здрасте, приехали, всё", - говорит Павел Мавриди.

Сергею Звереву резиновые изделия, в отличие от Крида, не нужны. Зато корона всегда при нём, при нём.

"Да, у меня корона в багажнике лежит, новая, ненадёванная. Но она приминает причёску. И так жалко, что придёшь такой красивый весь, и тут такой круг на голове", - говорит Зверев.

А вот что, по слухам, прописано в райдере Зверева, так это то, что он просит обращаться к нему не по имени-отчеству - а оно, кстати, у Сергея Анатольевич, - а коротко и ясно: суперзвезда. Мнения людей в случае со Зверевым разнятся. Одни думают, что это просто прикол со стороны стилиста. Другие считают, что так Зверев маскирует какие-то свои глубинные комплексы.

"Некоторую неуверенность в своём маленьком росте он уже преодолел за счёт котурнов, высоких каблуков. Так что, я думаю, это скорее говорит даже о гиперкомпенсации своей когда-то бывшей неуверенности", - говорит психолог Александр Теслер.

А вот третьи уверены, что суперзвезда Зверев просто потихоньку сходит с ума в буквальном смысле этого слова.

"Давайте признаемся честно: единственный пункт, который должен быть в райдере Сергея Зверева, - это то, что его вообще куда-то пригласили, под именем хотя бы Сергей Зверев", - говорит Мавриди.

У голливудского актёра и бывшего мужа Анджелины Джоли Билли Боба Торнтона тоже есть райдер. Точнее, антирайдер. Если другие звёзды прописывают, что должно быть в их гримёрках, то Билли Торнтон говорит о том, чего рядом с ним быть не должно, а именно антикварной мебели и предметов старины.

"Не знаю, у меня есть антиквариат, и достаточно много. Я, наоборот, люблю старинные вещи, я на них смотрю как на предмет искусства, так же как на картины мы смотрим в Третьяковской галерее, и поэтому, по-моему, это совершенно нормально. Ну что, переубеждать его уже бесполезно", - говорит актриса Светлана Разина.

Дело в том, что антикварная мебель и предметы старины внушают актёру настоящий ужас. По его мнению, они хранят энергетику своих прежних, давно умерших хозяев. А ещё Торнтон ненавидит серебро и требует, чтобы все столовые приборы во время съёмок были у него одноразовыми.

И на вершине нашего рейтинга Ольга Бузова. В рейдере певицы всё как надо: лексусы, пятизвёздочные гостиницы, личные охранники, а ещё всякая дорогая еда и питьё. Причём особым пунктом в райдере Бузовой указано обязательное наличие в гримёрке дорогого коньяка, так что шутка Дмитрия Губерниева

"Перестала ли Ольга пить коньяк по утрам?" обретает новый смысл. Многие тогда осудили спортивного комментатора, мол, зачем надо было так издеваться над Ольгой.

"Я считаю, что взрослому двухметровому дядьке так, может быть, неэтично шутить по поводу молодой барышни, ну, не совсем резонно. Как когда-то говорили, не по-пацански. При всём моём никаком отношении к Бузовой, ну... Губерниев занимался бы своими лыжниками и шутил бы по их поводу, а они бы огрызались. А девочку-то чего трогать?" – говорит психолог Александр Теслер.

Но большая часть зрителей, как обычно, посмеялась над Бузовой: мало того что она, судя по всему, не читала произведений Астрид Линдгрен о Карлсоне, так ещё и расплакалась из-за невинной шутки.

"Я думаю, что Ольга Бузова, учитывая её райдер и наличие в нём коньяка дорогого и вина, я думаю, что ей уже можно смело переходить на недорогие сорта этих напитков, в любом случае они торкают сильнее, быстрее. Поэтому Олечка, я думаю, что... Какая ей вообще разница, что уже в себя вливать литрами? Единственное, я бы ей посоветовал, конечно... Выпила литр - остановись, закуси, родная", - иронизирует Рустам Солнцев.

Вообще наличие спиртного в райдерах у артистов - дело обычное. Но не торопитесь обвинять звёзд в алкоголизме. Многие с помощью того же коньяка, например, разогревают голосовые связки.

"У меня прописан виски с колой. Всегда знают все, кто заказывает моё выступление, что от этой большой бутылки будет отпито ровно 50 граммов, с колой вместе смешано, для того чтобы смягчить горло, потому что очень хорошо смягчается и связки работают", - раскрывает секрет певец Брендон Стоун.

Но в последнее время этот пункт встречается всё реже. Многие звёзды перешли на здоровый образ жизни и теперь если что и пьют, так максимум минеральную водичку.

По материалам программы "10 самых…".

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