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В Крыму решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

12:58
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Он призвал крымчан не затягивать с вакцинацией

Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлеваться не будет. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", - написал Аксенов в своем Telegram-канале, призвав крымчан не затягивать с вакцинацией.

Режим нерабочих дней в России действует с 30 октября по 7 ноября. При этом регионы могут самостоятельно продлить из после этой даты.

Ранее власти Москвы и Подмосковья также заявили, что не будут продлевать режим нерабочих дней.

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