Сотрудник российского посольства погиб в Берлине

Предположительно, дипломат выпал из окна
В Германии нашли мертвым российского дипломата. Тело секретаря посольства России обнаружили на тротуаре перед зданием дипмиссии.
Об инциденте сообщает немецкое издание Der Spiegel. По предварительным данным, дипломат выпал из окна.
В МИД Германии уже подтвердили эту информацию. Однако раскрывать детали случившегося там отказались.
"Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации", - сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Его слова приводит "Интерфакс".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram