Сотрудник российского посольства погиб в Берлине

Предположительно, дипломат выпал из окна

В Германии нашли мертвым российского дипломата. Тело секретаря посольства России обнаружили на тротуаре перед зданием дипмиссии.

Об инциденте сообщает немецкое издание Der Spiegel. По предварительным данным, дипломат выпал из окна.

В МИД Германии уже подтвердили эту информацию. Однако раскрывать детали случившегося там отказались.

"Этот случай известен министерству, но я не могу сообщить никаких деталей из-за положений о защите персональных данных и информации", - сообщил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Его слова приводит "Интерфакс".

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