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Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 10 регионах

14:55
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Почти все российские регионы ввели QR-коды

В десяти российских регионах ситуация с коронавирусом за последние семь дней ухудшилась. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
В Крыму решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Речь идет о Белгородской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Ярославской, Магаданской областях, Красноярском крае, Татарстане, Тыве и Чувашии.

Голикова отметила, что почти все российские регионы ввели QR-коды для посещения общественных мест, заведений общественного питания, госучреждений и культурных мероприятий. Вице-премьер подчеркнула важность проверки их подлинности, а также наращивания темпов вакцинации от коронавируса, пишет РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 40735 новых случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1192 человека, выздоровели 28605 заболевших.

В России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. При этом регионы могут самостоятельно продлить из после этой даты. Ранее власти Москвы и Подмосковья заявили, что не будут продлевать режим нерабочих дней.

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