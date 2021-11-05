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На территории бывшей промзоны Котляково создадут почти три тысячи рабочих мест

15:28
  • пятница
  • 05 ноября 2021

Инвестиции в проект составят почти 45 миллиардов

Реорганизация бывшей промзоны Котляково позволить создать почти три тысячи рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, там появятся высокотехнологичные производства и научно-исследовательские центры. Инвестиции в проект составят почти 45 миллиардов, а ежегодные поступления в бюджет города превысят 4,5 миллиарда.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров рассказал, что инвесторы возведут 230 тысяч квадратных метров недвижимости.

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Территории бывшей промзоны Котляково
Территории бывшей промзоны Котляково
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