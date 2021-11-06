Путешествия во времени: миф или реальность?

Путешественников во времени стало очень много

В сложные времена людям свойственно надеяться на лучшее. Что вот еще чуть-чуть и всё наладится. Зря надеетесь, отвечают на это не только реалисты и пессимисты, но и люди, которые провозгласили себя путешественниками во времени. Личности такие появлялись регулярно на протяжении всей истории человечества по всему земному шару, и далеко не все были совсем уж однозначными шарлатанами, во всяком случае, доказательства обмана в некоторых случаях найти не смогли. Да и объяснения некоторым привезенным вещам и сбывшимся пророчествам тоже. Но сейчас, когда таких путешественников стало совсем уж много, доказательства особо и не ищут.

Человек, который представляется Эдвардом, утверждает, что он путешественник во времени. Якобы ему в ходе сверхсекретного эксперимента удалось побывать в пятитысячном году. Будущее, по словам Эдварда, мрачно. Оба полюса растаяли, всю сушу затопило. Люди живут на плавающих деревянных платформах. Путешественнику удалось даже пообщаться с одним из обитателей такого поселения.

"Все здания вокруг были тоже сделаны из дерева. А потом я понял, что нахожусь в Лос-Анджелесе, только он под водой. Зак рассказал мне, что несмотря на низкий уровень жизни люди почти бессмертны, потому что до потопа цивилизация была на вершине развития науки. И, вы знаете, сколько ему было лет? Зак сказал, что родился в 4000 году. До тысячи лет ему оставалось два года", - рассказывает Эдвард.

Эдвард показывает размытую фотографию затопленного Лос-Анджелеса. Нечеткость снимка объясняет тем, что при хронопутешествиях изображение искажается.

Другой скиталец во времени представляется Ноем. Утверждает, что прибыл из 2030 года и даже рассказывает, что из себя представляет машина времени.

"Это похоже на гигантскую капсулу и я захожу внутрь подземного купола, который находится где-нибудь в глуши, так чтобы его было очень непросто найти. Огромный всплеск электрической энергии толкает меня во времени. Либо вперед в будущее, либо в прошлое. И я оказываюсь в этом же куполе, но только в другом году. Вот, так я и путешествую", - утверждает он.

Подобных роликов в интернете множество. Герои прячут лицо и меняют голос, утверждая, что за ними якобы гоняются власти. Относиться к таким признаниям можно по-разному. Но как быть с кино и фотохроникой, на которой порой находятся странные вещи. Люди с предметами похожими на мобильник, например, замечены на кадрах, сделанных сто лет назад. А на снимке 1941 с церемонии открытия моста молодой человек явно выделяется из толпы: одежда конца 20 века, а в руках у него совсем небольшая фотокамера, скорее напоминающая современную. Необъяснимые явления происходят и сейчас. В начале двухтысячных некий Эндрю Карлсин всего за две недели сделал на бирже целое состояние, вложив изначально всего ничего.

"Имея 800 долларов на руках поставил что-то около 126 ставок на бирже и заработал 350 миллионов долларов, имея некую инсайдерскую информацию, которая позволяла ему делать эти ставки практически безошибочно. Когда его поймали и допрос устроили, он объяснил, что он путешественник во времени из 3000 какого-то года", - рассказывает исследователь аномальных явлений Вячеслав Климов.

Шведский путешественник во времени Хаккан Нордквист лица не прячет. Он не только попал в 2042 год, но и даже повстречал там самого себя. В качестве доказательства он показывает видео, на котором оба Хаккана - молодой и пожилой демонстрируют одинаковые татуировки.

"Я пришел с работы домой, пошел на кухню и обнаружил воду на полу. Я взял инструменты, чтобы починить трубу, но она оказалась слишком глубоко. Я начал тянуться к ней и вдруг обнаружил себя ползущим в тоннеле в конце которого был яркий свет. И там я увидел себя в виде пожилого мужчины лет 70", - рассказывает он.

Исследователи аномальных явлений признают: лишь процент от подобных заявлений достоин внимания. Остальное - откровенный фейк. Официальная же наука не исключает возможности хронопутешествий. Теорию относительности времени сформулировал еще Альберт Эйнштейн.

"Существует множество теорий относительно путешествий во времени. Одна из них - парадокс близнецов. Также теории о черных дырах и о кротовых норах между двумя местами во Вселенной. Согласно законам физики, все это теоретически возможно. Все это может казаться невероятным, но теории достаточно это обосновывают, чтобы отрицать такую возможность", - говорит профессор теоретической физики Ханс Карлсон.

А некоторые истории эту возможность только подтверждают. Чуть больше 10 лет назад китайские археологи открыли гробницу династии Мин XV века и обнаружили в ней часы-кольцо с надписью “Сделано в Швейцарии”. Экспертиза показала, что часы современные и пролежали в склепе 400 лет. А в 1955 году из Нью-Йорка в Майами вылетел рейс 914. Однако через 30 минут пропал с радаров. Спасатели, безуспешно искавшие обломки полтора года, решили, что самолет упал в океан. Но спустя почти 40 лет в 1992 году он целым и невредимым запросил посадку в аэропорту Каракаса. Пассажиры и члены экипажа были сильно перепуганы, узнав, где и в какое время они приземлились. Самолет снова поднялся в небо и снова пропал.

"Время относительно и скорость его меняется в зависимости от скорости движения наблюдателя. Чем ближе к скорости света летит наблюдатель во вселенной, у него время замедляется по отношению к людям, находящимся на Земле. Он не стареет. В то время, как люди на Земле быстрее стареют и время у них быстрее идет. Также около сверхмассивных черных дыр и гравитационных объектов время также замедляется", - рассуждает исследователь аномальных явлений Вячеслав Климов.

Исследователи аномальных явлений припоминают также Филадельфийский эксперимент известный еще под названием "Проект "Радуга". В 1943-м американские военные, пытаясь сделать корабль невидимым, переместили эсминец "Элдридж" не только во времени, но и в пространстве. Позже в Пентагоне от всего открестились, заявив, что эта история слух. Однако сегодня американские исследователи почти открыто признают, что проводят опыты со временем.

"Мы знаем американские проекты, Бюро стратегических исследований, DARPA, в общем-то, которое занималось подобными проектами, и ряд проектов у них был связан с перемещениями во времени и с исследованием времени. Американцы эти начали заниматься раньше нас, и они вкладывали денег больше туда. И, они пытались нащупать этот проект. Потому что, они говорили: кто владеет временем - владеет всем миром", - говорит Климов.

В 1954 в Токийском аэропорту приземлился человек паспортом несуществующей страны Тауред. Мужчина настаивал, что его родина находится между Францией и Испанией и нанесена на карты уже как тысячу лет. Странного пассажира поместили под охрану, но на утро он попросту исчез. Среди исследователей аномальных явлений ходит шутка, что многочисленные лотереи и ставки на спорт сделаны специально, как ловушка для странников во времени. Мол, те зная исходы розыгрышей, не удержатся от возможности несметно обогатиться и будут уличены. Хронопутешественникам (если они, конечно, существуют), действительно, есть чего опасаться. Наверняка, в случае поимки они станут объектом длительного изучения и допросов. Ну а возможность перемещения во времени еще долго будет оставаться тайной за семью печатями.

Александр Огородников, Татьяна Каминская. "В Центре событий".

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