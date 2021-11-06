Лучшего примера история не знает: чем Российская империя отличалась от остальных

Присоединенные территории развивались, а не опустошались
2 ноября 1721 года царь Всея Руси Пётр I после победы над Швецией принимает от Сената титул Императора Всероссийского. Победа в Северной войне закрепляет за Россией столь необходимый для нас выход в Балтийское море, также в состав уже империи входят Прибалтика и Карелия. За последующие века Россия продолжает прирастать территориями, вот только русские, по массовому признанию западных как современников, так и сегодняшних ученых и политологов, ведут себя по меркам просвещенного Запада, мягко скажем, странно. Они не высасывают колонии досуха, вывозя ценности в метрополию, они вкладываются в новые земли, которые в итоге довольно быстро начинают развиваться и способствовать процветанию Российской империи во всех смыслах, а население ассимилируется, ощущая себя подданными русской короны не на словах. На деле. Параллельно Россия принимала всех, кто готов был трудиться на благо страны. Они и их дети прославили империю и вошли в историю как русские люди. Лермонтов, Пушкин, Даль, Де бетанкур, Барклай де Толли, Куинджи, Тургенев, Фет, Витте, Крузенштерн и Беллинсгаузен, хрестоматийные Багратион и Рокоссовский. Величайшая наша царица - принцесса из захудалого европейского княжества, Екатерина II всегда говорила о себе: "Я немка по рождению, но русская душой". Россия стала плавильным котлом задолго до Штатов. Кстати, те же американцы и сейчас называют нашу страну европейской колониальной империей — единственной из оставшихся в живых.
Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона, по которому большинство петербуржцев привычно сверяет часы. Впервые традиция проявилась ещё в годы правления Петра I. Сегодня залп знаменует самые памятные даты в жизни города, как, например, эту - 300 лет назад глава государства Российского принял титул "Великого, Отца Отечества и Императора".
К тому моменту уже существовали Французская и Португальская, Испанская и Голландская, а также самая большая Британская колониальные империи. Они продолжали раздвигать границы собственных владений и торговали людьми, зверски издевались над местными жителями и жесточайше подавляли восстания. Совершенно грабительски относились к новым территориям, за бесценок вывозя сырье. Взамен продавали колониям свои товары втридорога. Российская же империя, к удивлению современников, оказалась государствам нового миропорядка. Причём первые признаки, уверены историки, появились ещё задолго до Петра I.
"Россия, как империя, фактически состоялась гораздо раньше. По сути, мы можем говорить о том, что уже в 16-м веке, когда Иван Грозный примеряет на себя царский титул. В середине 16-го века в состав русского государства входит Казань, входит Астрахань и новое русское государство того времени включает в себя иные по конфессиональному отношению народы", - говорит аспирант исторического факультета МГУ Ломоносова Алексей Ручкин.
Со временем царство Российское и Российская империя приросли Сибирью, Уралом, Северным Кавказом и Средней Азией. По логике большинства колониальных держав на новых территориях должны были начаться массовые притеснения и эксплуатация аборигенов. Но вместо этого корона даёт всем народам, принявшим подданство, те же права и свободы, которые были у русских. Никто насильно не "перекрещивал" татар и башкир. Никто целенаправленно не уничтожал удмуртов и коми. Никто не выгонял со своих земель хантов и манси. В отличие от тех же европейцев в эпоху освоения Америки, когда местных жителей буквально сгоняли на рудники и в шахты, создавая резервации. Наоборот, русские, как например епископ Стефан Пермский, несли просвещение малым народам. Разрабатывал письменность на местных языках и учил людей грамотности. Точно так же, как учились у них сам. Именно благодаря аборигенам, жители центральной России узнали, как выживать в суровых сибирских условиях, строить теплые жилища и даже лепить пельмени.
"У России вплоть до 18-19 века территории, которые присоединялись со временем, обладали, получали те же политические права, которыми обладала метрополия. За счет этого эта конструкция была значительно устойчивее в политическом отношении, нежели, условно говоря, присоединения тех или иных земель, например, Испанией, Португалией или Британией", - говорит Ручкин.
И доказательств тому предостаточно. В российской империи были приверженцы христианства всех толков. Были мусульмане, иудеи, буддисты, язычники. При этом представители разных конфессий в равной степени участвовали в управлении страной. Достаточно вспомнить участников Отечественной войны 1812-го года. Например, русский генерал от инфантерии – грузин по происхождению Багратион. Или же Алексей Ермолов, у которого в предках значится мурза Аслан-Ермола. Михаил Юрьевич Лермонтов по отцу - потомок шотландца, по матери - из рода Ослана-Мурзы Челебея. И таких смешанных биографий было множество. Но лучше всего понятие русского человека раскрыл маркиз де Кюстин, вспоминая свой диалог с Николаем I. Царь сперва указал на поляка, немца, генералов-грузин, татарина, финна и еврея. Но на вопрос путешественника, где же русские, уверенно ответил "А вот все вместе они и есть русские".
Приходя на новые земли, русские строили дороги, школы, больницы, заводы. Взамен просили совсем немного – с уважением относиться к своим законам и русским традициям.
"В отличие от всех западных держав Россия создавалась не посредством насилия, а посредством мирной экспансии, не завоеваниями, а колонизацией", - писал философ Георгий Федотов.
20-й век – эпоха деколонизации. В течение нескольких десятилетий большинство империй утратили контроль над бывшими владениями. Однако совсем скоро стало очевидно: многие страны так и не смогли обрести полную самостоятельность. В лучшем случае превратились в младших союзников, в худшем – в полноценных сателлитов. И речь не только о государствах Африки и Латинской Америки.
"В современном мире есть несколько подобных моделей. Первая – то, что в целом называется термином "неоколониализм", существует с середины 20-го века и подразумевает под собой политическую и экономическую зависимость той или иной территории от государства патрона, от условной метрополии", - говорит Алексей Ручкин.
География, как говорил Наполеон Бонапарт, - это судьба. И можно сколько угодно придумывать атрибуты государственности и украшать военную форму эполетами. Однако если реальных ресурсов на содержание этого самого государства и армии нет, то остается только одно: идти на поклон к старшим товарищам. Именно так происходило в 60-е году со странами экваториальной Африки, именно так произошло со странами соцлагеря в 90-е. Сегодня на постсоветском пространстве можно по пальцам одной руки сосчитать государства, которые состоялись и не пошли в политическом фарватере более крупных игроков.
"Это заканчивается обычно тем, что эти республики находят себе нового какого-то руководителя и судорожно в лучших традициях пытаются выполнять его волю. То есть они даже вплоть до потери собственной сексуальной ориентации. Украина это демонстрирует с Соединенными Штатами. Страны Балтии исполняют тот же эстрадный номер с Европейским Союзом. Молдова пытается выполнять это с помощью Румынии. Это все просто говорит об отсутствии политической традиции", - уверен публицист Армен Гаспарян.
И тут встает другой вопрос: как, собственно, будут выживать все эти государства? И что с ними делать, если собственного ресурса для выживания не хватает? Едва ли кто-то из сильных держав сейчас захочет обременять себя новыми проблемными территориями. Тогда как сами эти территории, точнее их жители, вполне возможно массово хлынут в более успешные страны. Что, собственно, уже и происходит в Старом свете. Миграция, по сути, - "колонизация наоборот". А значит, тема ответственности сильных за слабых никуда не исчезла. Но лучшего примера, чем показала Российская империя, история пока не знает.
Анна Пешехонова, Татьяна Каминская, Павел Дубов. "В центре событий".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram