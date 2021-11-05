Документ изменит отношения между бизнесом и политиками, убежден украинский президент

Владимир Зеленский подписал скандальный закон об олигархах. Об этом сообщил в своих соцсетях.

"Демократия - это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии", - написал Зеленский.

Демократія – це закон і рівність. Підписав антиолігархічний закон, який докорінно змінює відносини між великим бізнесом і політиками. Тепер усі економічні гравці будуть рівними перед законом і не зможуть купувати для себе політичні привілеї. Зламати закон не дамо! pic.twitter.com/mzohC11q8x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2021

Согласно закону олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно соответствует трем из четырех признаков: участвует в политической жизни; оказывает значительное влияние на средства массовой информации; является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке.

Кроме того, подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.



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