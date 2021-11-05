В России оценили решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

Cуд отменил решение о выплате Россией более $50 млрд

Генеральная прокуратура приветствует решение Верховного суда Нидерландов об отмене взыскания с России 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили, что "бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили "процессуальное мошенничество" при рассмотрении исков принадлежащих им компаний в международном арбитраже при Постоянной палате Третейского суда в Гааге".

"При этом вызывает сожаление тот факт, что высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции Российской Федерации, которая убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии. Российская Федерация ожидает, что Апелляционный суд г. Амстердама истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Договора к Энергетической Хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков в рамках производства, которое в этой инстанции ориентировочно продлится до 2023 года", - говорится в заявлении Генпрокуратуры, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее в пятницу Верховный суд Нидерландов удовлетворил кассационную жалобу Москвы и отменил решение о взыскании с России 50 млрд долларов в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram