Медики усомнились в способности Земана управлять Чехией

Однако поводов для лишения его полномочий нет

Повода для лишения Милоша Земана полномочий нет. Об этом заявил в пятницу глава Сената Чехии. Сам глава государства в интервью одной из местных радиостанций заверил, что чувствует себя нормально и надеется исполнять свои обязанности до конца своего срока в 2023 году.

Лидер страны пока остаётся в больнице, куда его доставили 10 октября после обострения хронического заболевания. Однако накануне Земана перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Уже завтра он намерен пообщаться по видеосвязи с кандидатом на пост премьер-министра Петром Фиалой.

Правда врачи считают, что, несмотря на улучшение состояния, Милош Земан пока не готов в полной мере выполнять свои обязанности.

Глава государства был госпитализирован вскоре после парламентских выборов, которые выиграла оппозиция. В Сенате пригрозили применить статью Конституции о передаче его полномочий, если Земан не вернётся к работе до 8 ноября.

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