Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Львов ждет продуктивный день, а для Весов приготовлено нечто приятное

Гороскоп на сегодня, 8 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Сложности поджидают вас на каждом углу, но вы знаете, как с ними справляться. Интуиция или жизненный опыт – сегодня вы можете опираться и на то, и на другое.

Тельцы

Увы, но день очень неблагоприятный для вас. Не тратьте его на борьбу с Вселенной, углубитесь в собственные переживания. Пора посмотреть в глаза самому главному врагу - вашим страхам.

Близнецы

Дисгармоничность дня проявится в проблемах на личном фронте и в работе. Вам будут предъявлять претензии, в большинстве необоснованные. Если не станете реагировать на них, сможете победить.

Раки

Жизнь преподносит сюрпризы, поэтому вам придётся принять их в очередной раз. Плохие или хорошие - зависит только от вашей точки зрения.

Львы

Весьма продуктивный день, который заставит вас реализовывать самые сложные планы. Но чтобы всё получилось с первого раза, стоит взять кого-нибудь в помощники.

Девы

Период подходит для спортивных активностей, решения творческих и интеллектуальных задач. Важно сосредоточиться, чтобы выполнить дело до конца, пусть даже не с первого раза.

Весы

Для вас Вселенная приготовила нечто приятное. Возможно, это окажется полезная встреча, интересное времяпровождение с друзьями или творческий порыв, который вы удачно реализуете.

Скорпионы

Время неблагоприятное, хорошего будет мало. Так что занимайтесь рутинными задачами, наводите порядок в доме и голове, просите прощения у тех, кого обидели. Или прощайте тех, кто вёл себя плохо с вами.

Стрельцы

Сегодня достаточно сложный период, который лучше провести за расслаблением в спа-салоне или осознанным созерцанием прекрасного. Не планируйте важных дел.

Козероги

Грядут великие перемены, но к ним нужно подготовиться. Берите тех, кто вам особенно дорог, и отправляйтесь навстречу интересным приключениям на открытом воздухе.

Водолеи

Своим тонким чутьем вы ощутите дисгармоничность, которая отразится на взаимоотношениях с окружающими. Ведите себя достойно, не принимая критику близко к сердцу.

Рыбы

Возможно, вы получите рискованное предложение. Пока лучше откажитесь. Если оно окажется важным, то вернется к вам снова, но в более благоприятный день.

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