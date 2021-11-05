Дмитрий Дюжев опроверг конфликт с Валентином Юдашкиным

Журналисты выдумали заявление актера о состоянии здоровья модельера

Дмитрий Дюжев опроверг публикации в СМИ о том, что его якобы выгнали с показа Валентина Юдашкина из-за его неосторожных высказываний о состоянии здоровья модельера. Актер назвал эти сообщения фейком.

"Как жаль, что профессия журналиста в наши дни начинает превращаться в фарс и подлость. Можно придумать любой инфоповод и выдать его за сенсацию. После отказа от участия в желтопрессном скандальном шоу, я получил "ответ" в виде сфабрикованной, унизительной и оскорбительной статьи в мой адрес и адрес моих любимых, глубоко уважаемых друзей", - написал он в своем инстаграме.

Актер заметил, что публикации в СМИ никак не испортят его отношения с семьей Юдашкина, но они наносят вред его репутации и причиняют боль семье. Дюжев считает, что это "пора переставать оставлять безнаказанным".

Более того, выяснилось, что никакого показа вообще не было. Об этом в интервью kp.ru заявила супруга Юдашкина Марина.

"Мы дружим с Дюжевыми много-много лет, это наши близкие друзья. Так что это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было", - сказала она.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина в Кремле. Актер якобы намекнул на то, что из-за онкологического заболевания модельеру осталось жить не так много времени.

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