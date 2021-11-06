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В России за сутки впервые выявили более 41 тысячи заболевших коронавирусом

11:31
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Регионы продлевают ограничения

За сутки в России зафиксировано 41 335 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 8 755 930 человек с COVID-19, умерло 245 635 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 6 880 больных, всего в столице 1 856 649 инфицированных, скончались 31 919 пациентов. 
Коронавирус в России: регионы подумывают о продлении нерабочих дней

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 31 октября 2021 года – 40 993 человека, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

В Центре имени Гамалеи разработали тест для проверки вакцинации "Спутником V". Он определит наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса 26-го типа. С помощью этого вируса вакцина доставляет в организм человека фрагмент генетического материала коронавируса.

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