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Московские врачи вылечили ещё 5958 больных COVID-19

11:39
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Власти не будут продлевать нерабочие дни

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 958 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 630 606.
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Власти Москвы решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Своё решение он объяснил стабилизацией ситуации с пандемией коронавируса.

По данным на 6 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 8 755 930 пациентам, умерли с начала пандемии 245 635  человек. В Москве больных зарегистрировано 1 856 649, в мире более 249 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5 миллионов человек.

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