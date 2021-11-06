Коронавирусом в мире заразились 249 миллионов человек

Умерли уже более пяти миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 249 миллионов, скончались от осложнений болезни более 5 миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил около трёх миллионов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 46,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 753 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 34,3 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,8 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 9,2 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 8,7 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Шведская компания IKEA повысит цены из-за пандемийных проблем с поставщиками. Руководство компании сообщило о снижении прибыли на фоне проблем, вызванных коронавирусом. При этом объёмы продаж IKEA в онлайн-сегменте не смогли исправить общую негативную тенденцию.

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