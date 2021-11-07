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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 5 тысяч человек

11:54
  • воскресенье
  • 07 ноября 2021

В Подмосковье не будут продлевать нерабочие дни

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 238 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 635 844.
Собянин: в Москве не будут продлевать нерабочие дни

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вслед за мэром Москвы Сергеем Собяниным сообщил, что нерабочие дни в регионе не продлят. 8 ноября вновь откроются заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, предприятия сферы услуг. Воробьёв отметил, что работодатели оставят на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранят дистанционный режим для всех сотрудников старше 60 лет.

По данным на 7 ноября, в России диагноз COVID-19 поставлен 8 795 095 пациентам, умерли с начала пандемии 246 814 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 861 624, в мире более 249 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более пяти миллионов человек.

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