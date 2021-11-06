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В США раскрыли цель визита главы ЦРУ в Москву

10:51
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Он проходил в начале ноября

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс прилетал в Москву для того, чтобы предупредить Кремль о недопустимости проведения военной операции на Украине. Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Нарышкин встретился с директором ЦРУ

По данным журналистов, визит Бёрнса также был связан с желанием США установить мотивацию действий России вблизи украинских границ.  

Бёрнс ездил в Москву по поручению президента Джо Байдена, так как Вашингтон обеспокоен перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины. Визит проходил в первых числах ноября.

Недавние заявления Пентагона о необычной активности России на границе с Украиной не имеют под собой никаких оснований. Киев не увидел такой активности; а в Москве в очередной раз подчеркнули, что любые перемещения войск по территории России – это внутреннее дело страны.

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