Пассажир поезда "Москва-Адлер" выстрелил в полицейского

Нарушителя порядка задержали

Пассажир поезда "Москва-Адлер" ранил полицейского в руку и выстрелил в сотрудника Росгвардии. Информации об этом ЧП пока не так много.

Известно, что 6 ноября мужчина совершал некие противоправные действия в поезде. На ближайшей станции в вагон вошли сотрудники силовых структур.

Они пытались пресечь нарушение порядка, но пассажир закрылся в купе и начал стрелять в них из травматического пистолета, сообщает ТАСС. Других пассажиров пришлось эвакуировать, а вагон оцепить.

Инцидент произошёл на территории Тульской области. Мужчина задержан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram