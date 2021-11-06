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Пассажир поезда "Москва-Адлер" выстрелил в полицейского

11:23
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Нарушителя порядка задержали

Пассажир поезда "Москва-Адлер" ранил полицейского в руку и выстрелил в сотрудника Росгвардии. Информации об этом ЧП пока не так много.
Александру Серову выстрелили в ногу возле подмосковного кафе

Известно, что 6 ноября мужчина совершал некие противоправные действия в поезде. На ближайшей станции в вагон вошли сотрудники силовых структур.

Они пытались пресечь нарушение порядка, но пассажир закрылся в купе и начал стрелять в них из травматического пистолета, сообщает ТАСС. Других пассажиров пришлось эвакуировать, а вагон оцепить.  

Инцидент произошёл на территории Тульской области. Мужчина задержан.

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