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В Подмосковье жестоко избили мужчину из-за сделанного замечания

14:46
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Дело может быть передано в Следственный комитет

Уголовное дело о жестоком избиении мужчины в подмосковном Лыткарино может быть передано из ведения полиции в Следственный комитет.
Новые подробности нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Его глава Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах этого происшествия и забрать дело из полиции при наличии таких оснований, сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошёл 31 октября. Местного жителя избили из-за сделанного им замечания. На него напала группа людей, после чего была избита и соседка пострадавшего. Она пыталась заступиться за него.

 

 

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