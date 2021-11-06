В Подмосковье жестоко избили мужчину из-за сделанного замечания

Дело может быть передано в Следственный комитет

Уголовное дело о жестоком избиении мужчины в подмосковном Лыткарино может быть передано из ведения полиции в Следственный комитет.

Его глава Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах этого происшествия и забрать дело из полиции при наличии таких оснований, сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошёл 31 октября. Местного жителя избили из-за сделанного им замечания. На него напала группа людей, после чего была избита и соседка пострадавшего. Она пыталась заступиться за него.

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