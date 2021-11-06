Новые подробности нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве

Все подозреваемые задержаны

Все четверо подозреваемых в нападении на мужчину в Новой Москве задержаны. Сейчас они дают показания. По поручению главы Следственного комитета дело переквалифицировали на более тяжкую статью.

Последнего, четвёртого объявленного в розыск мужчину, доставили в отделение полиции утром 6 ноября. Ранее МВД опубликовало кадры допроса зачинщиков нападения, сообщает "ТВ Центр".

На видео, размещённом в Сети очевидцами, видно, как несколько крепких молодых людей бросаются на мужчину с ребёнком. Тот пытается спрятать четырёхлетнего сына за спиной, отмахивается от ударов. В какой-то момент мальчику приходится отбежать в сторону. Злоумышленники не останавливаются.

Как пояснил пострадавший, драке у пешеходного перехода предшествовал конфликт у магазина. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Пострадавшие уверяют, что в руках у одного из нападавших был нож. В ситуацию вмешались прохожие и конфликт чуть не перерос в массовую драку.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на более тяжкую статью "Покушение на убийство". С ребёнком будут работать психологи.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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