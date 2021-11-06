На пассажиров поезда в Германии напал араб с ножом

Есть пострадавшие

Три человека получили ножевые ранения в результате нападения на пассажиров скорого поезда в Германии. ЧП произошло на маршруте из Регенсбурга в Гамбург.

Полиции удалось задержать нападавшего - 27-летнего мужчину арабского происхождения, сообщает Bild. Следователи исключают версию теракта.

Во время нападения в поезде находились 300 человек. Есть сведения, что нападавших было двое.

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