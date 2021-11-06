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В Сьерра-Леоне взорвался бензовоз: более 90 погибших

16:17
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Люди хотели бесплатно набрать топливо

Более 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне. Трагедия произошла в столице западно-африканского государства Фритауне.
Мощный взрыв бензовоза в Китае попал на видео

Сначала водитель не справился с управлением и на оживлённом перекрёстке столкнулся с грузовиком. Из цистерны начало выливаться топливо. Люди бросились к месту аварии, чтобы набрать бесплатный бензин, но в этот момент прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

По информации местных СМИ, сотни человек в больницах. Кроме того, сгорели десятки машин и домов, сообщает "ТВ Центр".

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Последствия взрыва бензовоза
Последствия взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
Последствия взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
Последствия взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
Последствия взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне
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