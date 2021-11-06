В гостиницах Крыма смягчили коронавирусные ограничения

Теперь не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест

Власти Крыма смягчили ограничения, введённые из-за коронавируса. С 8 ноября при заселении в отели не нужно будет предъявлять отрицательные ПЦР-тесты при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации, сообщает ТАСС.

Те, кто не сделал прививку из-за недавней болезни, могут заселиться в отели при наличии справки о перенесённом не более шести месяцев назад коронавирусе. При наличии официального медотвода от прививки нужно предъявить соответствующий документ и отрицательный ПЦР-тест.

До 7 ноября в Крыму действует режим нерабочих дней. Запрещены экскурсии для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома.

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