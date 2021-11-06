ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Татарстан введёт QR-коды в общественном транспорте

15:38
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Ситуация с коронавирусом ухудшается

Татарстан вводит жёсткие ограничения в общественном транспорте. Пользоваться им будет невозможно без наличия QR-кода или справки о метотводе от прививки. Транспортные карты пожилых людей старше 60 лет не сделавших прививку будут заблокированы, сообщает ТАСС.
В России за сутки впервые выявили более 41 тысячи заболевших коронавирусом

Такие меры руководство республики решило принять из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Новые правила планируется ввести через две недели.

С начала пандемии в республике от коронавируса умер 1 041 человек. При этом доля пожилых людей среди скончавшихся достигает 85%. Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал это огромной цифрой.

"Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", - отметил глава республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
QR-код
QR-код
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.