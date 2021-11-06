Татарстан введёт QR-коды в общественном транспорте

Ситуация с коронавирусом ухудшается

Татарстан вводит жёсткие ограничения в общественном транспорте. Пользоваться им будет невозможно без наличия QR-кода или справки о метотводе от прививки. Транспортные карты пожилых людей старше 60 лет не сделавших прививку будут заблокированы, сообщает ТАСС.

Такие меры руководство республики решило принять из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Новые правила планируется ввести через две недели.

С начала пандемии в республике от коронавируса умер 1 041 человек. При этом доля пожилых людей среди скончавшихся достигает 85%. Президент Татарстана Рустам Минниханов назвал это огромной цифрой.

"Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет", - отметил глава республики.

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