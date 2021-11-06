Врачи назвали симптомы заражения коронавирусом после вакцинации

Они отличаются от традиционных

Датские врачи назвали основные симптомы коронавируса у вакцинированных. Не так давно медицинское сообщество признало, что вакцина на 100% не защищает от заражения, но может смягчить течение болезни.

У привитых от COVID-19 при заражении бывают кашель, насморк и боль в горле, сообщает Danmarks Radio со ссылкой на инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна.

Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется прорывной инфекцией. При таком заражении традиционные симптомы - высокая температура и потеря обоняния – встречаются довольно редко.

На степень тяжести заболевания у вакцинированных влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни, утверждают датские медики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram