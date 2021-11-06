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Врачи назвали симптомы заражения коронавирусом после вакцинации

19:27
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Они отличаются от традиционных

Датские врачи назвали основные симптомы коронавируса у вакцинированных. Не так давно медицинское сообщество признало, что вакцина на 100% не защищает от заражения, но может смягчить течение болезни.
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У привитых от COVID-19 при заражении бывают кашель, насморк и боль в горле, сообщает Danmarks Radio со ссылкой на инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна.

Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется прорывной инфекцией. При таком заражении традиционные симптомы - высокая температура и потеря обоняния – встречаются довольно редко.

На степень тяжести заболевания у вакцинированных влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни, утверждают датские медики.

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