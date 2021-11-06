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Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса

17:47
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Прививки начнут делать в марте 2022 года

Коста-Рика стала первой страной мира, которая ввела обязательную вакцинацию для детей от 5 до 11 лет. Правда, это распоряжение правительства вступает в силу только в марте следующего года.
Все российские регионы ввели обязательную вакцинацию ряда граждан

Детей будут прививать препаратом компании Pfizer. Ранее его применение в этой возрастной группе одобрили в США.

Вакцину предполагается вводить в двух дозах по 10 микрограммов, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Дозы будут распределены с интервалом в три недели, сообщает Минздрав страны.

Вакцинация подростков от коронавируса введена в нескольких странах мира, но прививку делают добровольно и с согласия родителей.  

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