Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от коронавируса

Прививки начнут делать в марте 2022 года

Коста-Рика стала первой страной мира, которая ввела обязательную вакцинацию для детей от 5 до 11 лет. Правда, это распоряжение правительства вступает в силу только в марте следующего года.

Детей будут прививать препаратом компании Pfizer. Ранее его применение в этой возрастной группе одобрили в США.

Вакцину предполагается вводить в двух дозах по 10 микрограммов, что составляет треть от количества, получаемого подростками и взрослыми. Дозы будут распределены с интервалом в три недели, сообщает Минздрав страны.

Вакцинация подростков от коронавируса введена в нескольких странах мира, но прививку делают добровольно и с согласия родителей.

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