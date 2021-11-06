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Полину Гагарину впервые заметили на публике с новым избранником

18:52
  • суббота
  • 06 ноября 2021

Видео появилось в Сети

Полина Гагарина вышла в свет с детьми и новым возлюбленным, и её сразу же сняли на видео. Всё произошло в Дубае. Там Гагарина пережидает локдаун.
Фанаты Гагариной назвали имя её нового возлюбленного

На фестивале PARUS её заметили в компании с продюсером Владимиром Чиняевым. Кто-то из зрителей снял короткое видео, которое опубликовано на сайте еженедельника "7 Дней".

О романе певицы с продюсером заговорили несколько месяцев назад, когда в соцсетях Гагариной и Чиняева стали появляться фотографии из одних тех же локаций.

Владимир Чиняев старше 34-летней Полины на 15 лет. Он давно сотрудничает с ней в музыкальной сфере.

Гагарина дважды была замужем. В первом браке с актёром Петром Кисловым родился сын Андрей. Вторым мужем певицы был фотограф Дмитрий Исхаков, от которого Полина родила дочь Мию. Этот брак распался в феврале 2020 года.

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