Сборная России в пятый раз взяла титул Кубка Билли Джин Кинг

В финале теннисистки оказались сильнее команды Швейцарии

Российские теннисистки впервые с 2008 года стали чемпионками Кубка Билли Джин Кинг. Сборная Федерации тенниса России взяла титул уже в пятый раз.

В субботу в Праге прошел финал турнира. По правилам Кубка, сборные проводят три матча, в том числе один парный.

В первом матче Дарья Касаткина одолела швейцарку Джил Тайхман. Касаткина сделала одну двойную ошибку и совершила пять брейков. Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:2, 6:4.

"Я очень рада, что выиграла. Свою работу выполнила отлично. Джил нервничала, и это было видно. А я, в свою очередь, со своими нервами справилась. Впереди еще один матч, отделяющий нас от победы, в рамках командного турнира — это целая вечность. Побегу сейчас поддерживать наших", — сказала Касаткина на послематчевой пресс-конференции.

После перерыва на корт вышла Людмила Самсонова. Ей удалось победить в матче против Белинды Бенчич (3:6, 6:3, 6:4). Счет по личным встречам — 3:0. "Справа у нее немного хуже [смеется]. Но сегодня это было больше, чем теннис. Нервы решали", — оценила матч Самсонова.

Третий, парный матч не состоялся, так как победитель Кубка определился по итогам двух первых встреч.

Финал пропустила Анастасия Павлюченкова. Она не смогла выступить в субботу из-за травмы левого колена. Еще накануне во время общения с прессой спортсменка жаловалась на общую усталость под конец спортивного сезона. Павлюченкову заменила Людмила Самсонова.

Сборная России попала в финал Кубка Билли Джин Кинг (в прошлом — Кубок Федерации) впервые за шесть лет. Наши теннисистки ранее четыре раза брали титул Кубка — в 2004, 2005, 2007 и 2008 годах.

В этом году капитану российской команды Игорю Андрееву досталась сильная команда. Все теннисистки находятся в топ-40 рейтинга. Кроме этого, на этой неделе 4 и 5 членов сборной выиграли свои матчи. Хороший результат показала пара Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова — девушки выиграли все три матчи в Праге.

Швейцария сегодня заняла второе место, поэтому в следующем году сборная страны автоматически проходит в финальный этап и не будет участвовать в квалификационном турнире в апреле. Кроме этого, теннисистки и Федерация тенниса Швейцарии получат призовые деньги.

Команда ФТР (RTF, Russian Tennis Federation), которой до конца 2022 года запрещено использовать флаг и гимн России на крупных международных соревнованиях, с успехом выступила в Праге. Российские теннисистки показали лучший результат на групповом этапе, разгромив Канаду и действующего чемпиона Кубка — Францию.

Состав сборной России:

Анастасия Павлюченкова (12-я в рейтинге WTA);

Дарья Касаткина (28);

Вероника Кудерметова;

Екатерина Александрова;

Людмила Самсонова;

капитан Игорь Андреев.

Кубок Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals) — чемпионат мира по теннису среди женских команд, который организует Международная федерация тенниса (ITF). Ранее турнир носил другое название — Кубок Федерации (Federation Cup).

Победительницы соревнований получат столько же призовых денег, сколько и чемпионы Кубка Дэвиса (Davis Cup) — аналогичного мужского чемпионата. Гендерный разрыв в выплатах организаторы отменили только в этом году после переименования Кубка в честь знаменитой американской теннисистки Билли Джин Кинг.

Общий призовой фонд Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году составляет 12 миллионов долларов. Деньги получат как сами спортсменки, так и федерации тенниса.

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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